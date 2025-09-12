DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE

Esta semana en Más de Uno Gijón

Más de Uno Gijón te acompaña cada día, de lunes a viernes, entre las 12.20 y las 13.30. Preparamos diferentes temas para que estés al tanto de la actualidad, pero dando importancia a los temas propios que, difícilmente, escucharás en otro medio. Si quieres saber todos los contenidos que puedes escuchar en Más de Uno Gijón recuerda que en este enlace te avanzamos nuestras secciones.

El martes comenzaba el curso escolar, y una directora de Gijón nos contaba que lo hace sin que se cumplan las promesas recogidas en el pacto educativo que puso fin a la huelga

El museo Piñole ha llegado al pleno. El equipo de gobierno insiste en llevar a cabo el cierre pese a que la sociedad civil pide esperar a tener listo el futuro museo

Este mismo viernes se inauguraba el consultorio de salud de Nuevo Roces, tema del que hablamos, pero queremos echar una mano a los nuevos gestores del albergue de animales de Serín. Necesitan familias adoptantes

Nos hemos hecho eco de un interesante estudio que pone encima de la mesa cifras sobre la salud psicosocial de las mujeres empresarias. Y no es buena

Regresa la sección LOS 27 porque a estas alturas de mandato ya se han producido 4 cambios en los grupos municipales. El más veterano de los novatos es Abel Junquera, concejal del PP, al que hemos conocido un poco mejor

Y no regresan sino que llegan los RECIÉN LLEGADOS de este programa. El primero que nos ha visitado llega desde Cuba

Más cerca que Cuba está Galo Pablos. Nuestro VIAJERO nos atiende desde la conocida Grecia

En el primer QUÉ SE CUECE en el mundo cultural de la temporada hemos adelantado que las asociaciones vecinales serán protagonistas.

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.

