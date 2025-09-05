Esta semana en Más de Uno Gijón

El lunes arrancábamos temporada y hacíamos un repaso a los contenidos que os hemos preparado. Siempre dejando el protagonista a la actualidad

Finalizados los meses de julio y agosto la patronal turística OTEA ha hecho balance del verano. No ha sido malo, pero se esperaba mejor

Los niños y niñas de entre 0 y 3 años matriculados en las escuelas infantiles de la red pública han comenzado el curso este jueves. Días de adaptación y lloros, nos contaba una directora en Gijón

Hace tiempo dejó la escuela infantil (está a punto de terminar el Instituto) Sergio Morales. Escuchando a este atleta de 16 años es sencillo entender por qué es una de nuestras PROMESAS DEPORTIVAS

Con la nieta de Avelino González hablábamos el día en el que se cumplían 100 años de la inauguración de la Gota de Leche. Fue el primer hospital de puericultura de Gijón. La figura de su abuelo “soñador” fue fundamental

Cita con una historia casi centenario tuvimos con Héctor Blanco. Nos ha contado el devenir del cine Los Campos, recordado por muchos gijoneses

Con el humo de los incendios aún muy presente, en el QUÉ SE CUECE en el mundo universitaria nos han contado cómo estar mejor preparados para dar una respuesta médica ante estas emergencias

Crece además la inquietud vecinal en torno a los parques de baterías tras la afirmación de IU de que no habrá moratoria en la concesión de licencias. Hemos hablado con los de Lloreda.

Y en la CHARLA INTERGENERACIONAL hemos tratado un asunto importante: ser madre. Jóvenes y mayores han puesto en común cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan