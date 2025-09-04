Las escuelas infantiles públicas empiezan curso sin una plaza libre

La red de escuelas infantiles no nota el descenso de natalidad porque las plazas ofertadas en la red pública no abarcan ni mucho menos la demanda. "Podrían abrir dos escuelas más y seguirían llenándose", nos explica Nieves Sanz, directora de las escuelas infantiles de Escolinos y Viesques. Los 14 centros 0-3 de Gijón ofertan esas mil plazas en total. Y hay personal suficiente para que estén lo mejor posible. Hay dos monitoras a tiempo completo por cada aula.

El curso ha arrancado con normalidad. Y eso incluye lloros al principio. Pero solo al principio, asegura Nieves, porque a los pocos minutos los niños y niñas se quedan muy contentos y el problema pasa a ser que no se quieren ir de la escuela y de estar con sus amiguitos. Estos primeros días son de adaptación y se hace poco a poco debido a la corta edad de los alumnos. El curso finalizará el 28 de julio.

La novedad de este curso que arranca es la puesta en marcha de la red de escuelines del Principado. 38 centros ya funcionan plenamente integrados en la misma. No es el caso de Gijón, cuya incorporación está prevista para el próximo curso. Pero Nieves nos explica que los niños, niñas, padres y madres no notarán ninguna diferencia. Una vez completadas las cuatro fases previstas, el Principado contará con 92 centros en 70 de sus 78 concejos. Tan solo quedarán sin este servicio los municipios sin censo infantil de 0 a 3 años o aquellos que hayan renunciado voluntariamente.