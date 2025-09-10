"No entendemos la urgencia"

Maite Martín, presidenta de la asociación vecinal Jovellanos, ha sido la encargada de intervenir en el pleno de esta mañana. No ha dicho nada que el equipo de gobierno no conociese ya. Las entidades culturales, vecinales y sociales que se han movilizado en contra del cierre del museo no se oponen a un cambio de ubicación (aunque reconocen que les gustaba la actual) sino que rechazan que se acometa antes de que esté listo en nuevo museo en el entorno de Tabacalera. Maite rechaza que "provisionalmente" las obras de Piñole estén sin destino fijo porque "todos sabemos cómo terminan en Gijón las cosas provisionales".

Entre los miedos que tienen los vecinos está la conservación de las pinturas o que se incumplan los plazos de construcción del nuevo museo. La idea de exponer los cuadros en el palacio de Revillagigedo mientras tanto no les convence porque, recuerdan, es propiedad de una entidad privada que puede cambiar de opinión respecto a albergar la colección.

El equipo de gobierno trata de convencer a los reticentes con una serie de reuniones que comienzan esta misma tarde con la Sociedad Cultural Gijonesa. Pero Maite duda que vayan a cambiar nada. Ella misma ya se reunió con la concejala de cultura y "salí igual que entré". La principal duda que tiene y de la que esperan recibir explicaciones es acerca de la urgencia del cambio. "Y no recibí respuesta".

No pierden la esperanza en hacerles cambiar de idea y que el ayuntamiento acepte no cerrar el actual equipamiento. Maite recuerda que el Piñole es un museo "muy querido" y más allá de las cifras de visitantes juega un importante papel como dinamizador cultural.