EMULSA lanza una nueva campaña para impulsar la recogida separada de residuos orgánicos

Durante este mes de noviembre la campaña se verá en los principales medios de comunicación locales para seguir impulsando la correcta separación de los residuos orgánicos en la ciudad. La iniciativa está financiada por la Unión Europea a través de los Fondos NextGeneration, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con un presupuesto de 24.000 euros.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Esta acción de comunicación da continuidad a la campaña informativa y de sensibilización realizada el pasado verano, centrada en la atención directa y el asesoramiento a la ciudadanía, al comercio y a la hostelería. Aquel despliegue incluyó más de 1.100 visitas a 700 establecimientos hosteleros, 1.900 atenciones individualizadas en puntos informativos situados en La Calzada, El Llano y el centro de Gijón, 5 charlas en asociaciones vecinales y 13 visitas a grandes generadores de residuos orgánicos. En total, un esfuerzo de información orientado a recordar la obligatoriedad de la separación en origen, reducir impropios en el contenedor marrón y mejorar las tasas de reciclaje en el municipio.

Hace un año EMULSA desarrolló otra campaña de publicidad en medios locales para explicar a la ciudadanía la obligatoriedad legal y el compromiso medioambiental de la separación de los residuos orgánicos, los que mayoritariamente se generan en las cocinas, para su reciclaje por Cogersa en compost y electricidad, contribuyendo así a la reducción de residuos que terminan en el vertedero y al aumento de la tasa de reciclaje local.

La acción publicitaria que arranca ahora se centra en reforzar ese trabajo previo mediante una campaña de publicidad en prensa, radio, y soportes digitales propios de EMULSA. Los mensajes se orientarán a:

Recordar la importancia de separar adecuadamente los residuos orgánicos generados en las cocinas.

Explicar su transformación en compost y energía eléctrica, cerrando así el ciclo de la economía circular.

Sensibilizar sobre el impacto de los impropios y el coste que generan en el tratamiento.

Subrayar la obligatoriedad legal establecida tanto por la Ordenanza Municipal como por la normativa estatal y europea.

Desde 2018, la separación de la fracción orgánica es obligatoria en Gijón y, pese a los avances, la ciudad debe continuar mejorando: en los tres primeros trimestres de 2025 se recogieron 3.375 toneladas de materia orgánica, un 3% menos que en el mismo periodo de 2024, y la tasa de separación para el reciclaje se mantiene en el 35%, lejos del 55% exigido por la Unión Europea para 2025.

El nuevo Plan Municipal de Residuos, actualmente en elaboración con participación ciudadana, será clave para avanzar hacia los objetivos marcados. EMULSA insiste en que la colaboración diaria de los gijoneses y gijonesas es imprescindible para evitar sanciones europeas y consolidar la transición hacia un modelo de gestión más sostenible. Con esta nueva campaña, financiada por los fondos europeos NextGeneration, Gijón da un paso más en el compromiso común con el reciclaje, la economía circular y la mejora ambiental de la ciudad.

