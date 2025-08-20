Dos tortugas bobas vuelven a casa

Los dos ejemplares de tortuga boba se encontraban debilitados. Una presentaba síntomas de neumonía grave y la segunda lesiones en las aletas, además de otras afecciones. En los dos casos se detectó la presencia de plásticos en el sistema digestivo, algo achacable directamente a la acción humana, lamenta Laura Marcos. Por eso, acompañando a estas sueltas de ejemplares se suman acciones educativas y de concienciación.

Con el regreso a casa de estas dos tortugas el centro de recuperación de especies marinas (CRAMA) ubicado en el Bioparc Acuario de Gijón se queda vacío. Se intenta hacer un seguimiento de los ejemplares que son devueltos al mar, lo cual permite acceso a una información importante, explica Laura. También les permite saber que la tortuga que fue devuelta al mar el año pasado sigue viva.

En caso de encontrarnos con una tortuga en malas condiciones, Laura explica que debemos llamar directamente al 112. Si la vemos en la playa es mala señal, añade, pero no debemos tocarla, meterla en el agua o arrancarle plásticos que tuviese pegados.