63 FICX

"Divine comedy" y "Los bobos"

En "Más de Uno Gijón" tenemos muy presente que el FICX es un festival de cine. Y hablar de las películas que compiten en sus secciones oficiales es lo principal. Por eso te resumimos el argumento y la importancia de cada uno de los títulos que veremos en el Festival Internacional de Cine de Gijón.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Divine comedy es una película aplaudida unánimemente en Venecia, llega a Gijón una afilada sátira en la vena de los mejores Woody Allen o Nanni Moretti, que aborda la burocracia y el sistema de censura en Irán a través de la odisea de un director en pos de proyectar su última película prohibida. La propuesta de Asgari trasciende la ficción al contar con figuras reales que han sufrido la censura interpretándose a sí mismos, como la actriz Sadaf Asgari (a quien se le prohibió trabajar en su país). Un valiente ejercicio de cine meta-textual, donde el humor se convierte en una herramienta de resistencia.

En el caso de Los bobos, Estreno mundial del tercer largo de la pareja de cineastas argentinos Jallinsky-Marinaro, bien conocidos por el público del FICX, donde ya participaron con Palestra (Premio FIPRESCI) y Estertor (Premio a la Distribución). Sin renunciar al retorcido y perturbador humor negro marca de la casa, Los bobos es un atípico y muy audaz thriller, no carente de una acerada crítica social, que sigue los pasos de una banda organizada de criminales (suerte de trasunto argentino actual de los Grissom de Robert Aldrich) que ofrece tratamientos ilegales capaces de inducir una incapacidad a quien se somete a ellos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer