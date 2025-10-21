Divertia trata de sortear las quejas vecinales para que las charangas puedan ensayar

Para quien tenga el visto bueno de medioambiente para "hacer ruido" todo volverá a la normalidad a partir del lunes. Las "dos o tres", calcula Oliver Suárez, que no lo logren, Divertia ya ha preparado una alternativa. Podrán ensayar en una nave de un polígono industrial que ya tienen contratada. Es la solución posible para salvar el Antroxu de 2026. De cara a 2027 se han comprometido a reunirse a partir de marzo para encontrar una solución duradera.

Porque algo hay que hacer, reconoce el presidente de Divertia. Siempre hubo quejas vecinales por el ruido que producen los ensayos de la charanga, pero en los últimos años han ido a más. Oliver afirma entender a ambas partes. Está convencido de que sin charangas no habría Antroxu porque son su alma, pero entiende también a aquellos vecinos que tienen los ensayos cerca de sus casas durante cuatro meses del año. Al final, los vecinos quieren la música del carnaval "cerca, pero no al lado". Cree necesaria más empatía entre las partes. Que las charangas entiendan a los vecinos, y que los vecinos sean un poco más tolerantes. El papel de Divertia, dice, es buscar un equilibrio entre el ocio y el descanso.