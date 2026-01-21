Cuando escuchas a los niños y niñas descubres sus verdaderos intereses

En esta edición de DESDE EL COLE hemos recibido a Eire, Noah, María y Milio. Tienen entre 10 y 11 años y son mucho de moverse.

A María le gusta el ballet. Más desde que lo eligió ella y no le hacían ir. Nos cuenta que debe tener cuidado para no lesionarse, y que ya se ve a algún niño en la escuela en la que practica. Sin embargo, a las chicas se les da mejor porque son más elásticas.

Eire es más de gimnasia rítmica. Le gusta entrenar los diferentes elementos.

A Milio lo que le gusta es la bici. El ciclismo de carretera. Sin rodeos afirma que es un escalador, porque lo que le gusta (además de los paisajes) es enfrentarse a las cuestas. Entrena en Las Mestas y quiere seguir saliendo todo lo que pueda.

Noah prefiere algo más reposado, pero que tampoco tiene que ver con pantallas. A él le motiva jugar a los juegos de mesa. Sobre todo el Risk, aunque acepta cualquier partida a juegos que tengan que ver con la estrategia.

Cuatro cosas que les gustas y de las que quieren hablar. Y dándoles voz seguiremos descubriendo que sus motivaciones son muy diferentes.

Y como es habitual en esta sección, también le preguntamos por un tema "adulto". En esta ocasión hemos querido saber qué conocen de los museos municipales. Y van más de lo que puede parecer en un principio. También dan su visto bueno a la red municipal, no solo por ser gratuita sino porque creen que también se piensa en ellos. Entre los favoritos de nuestros escolares de hoy están el MUJA, el Botánico o el Museo del Ferrocarril.