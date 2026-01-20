Concejalía de educación y deportes

De los 5.2 millones de euros que tiene presupuestados educación la gran mayoría, más de 3 millones, va a pagar las becas escolares. Jorge Pañeda destaca que los cambios introducidos en las bases permitirán que nadie se quede fuera, a lo que también ayuda haber incrementado el presupuesto en 100.000 euros. De educación también dependen los comedores de las escuelas infantiles, una red que tiene aún que negociar algunas cuestiones antes de instaurarse la red de escuelines. El cambio de modelo de los comedores de los colegios para pasar de la línea fría a la línea caliente no está recogido en este presupuesto. El incremento de coste se aplicará en 2027, explica Pañeda, que confirma que en febrero saldrán los pliegos de contratación del servicio.

En cuanto a deportes, Pañeda controla 19.1 millones. Es el presupuesto más alto de la historia de la concejalía, sin embargo el 85 por ciento está comprometido entre gastos de personal o proyectos en marcha. Así que el grueso de las inversiones deben venir avaladas por modificaciones presupuestarias, dice el concejal. También buscan dinero para el proyecto de recuperación de las piscinas de la Laboral.

Deportes tiene en los eventos una de sus principales propuestas. Pañeda confía en que este año el Gijón premiere pádel sí cuente con los mejores jugadores del circuito mundial, destaca las mejoras que harán del concurso hípico una cita mejor y cree necesarias apuestas como la copa de la reina de hockey aunque no sea rentable. Recuerda además que este año debuta una competición de nado en aguas abiertas o un congreso sobre deporte en edad escolar.