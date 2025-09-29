Como una puñalada en el corazón

Lo nunca visto en Gijón, y pocas veces en España. El Sporting se hizo ayer el 'harakiri' ante su afición, sin motivo alguno: sólo el aburrimiento por un triunfo cómodo gracias a las facilidades del portero visitante, el pasotismo o que la gasolina no da para más en una plantilla con sólo 12/13 futbolistas de nivel, explican lo vivido ayer a la vera del Piles.
Con 3-0 en el minuto 36 (en realidad era el 22 de juego efectivo, por los 14 minutos que estuvo detenido el encuentro por dos emergencias médicas) el Sporting decidió que quería hacer Historia. Y la hizo: perdió. Sin inferioridad númerica ni por lesión ni por sanción, los rojiblancos vieron como el Albacete iba marcando goles hasta el 3-4 definitivo. Lo nunca visto, sin ningún orgullo, sin ninguna ambición.
Cuarta derrota consecutiva, y ésta de esas de las que uno se recupera tarde. Orlegi no tendrá con Garitano la misma paciencia que con Albés, pero si el vasco se va el 'engañabobos' de plantilla que han hecho (incluyendo un extremo que era PRIORITARIO, hasta el punto de hacer imposible la llegada de un delantero, y que no juega nunca --imaginen cómo será-) una vez más los mexicanos seguirá ahí...para el que venga y los 23.300 abonados que no merecen.
