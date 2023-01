Ciudadanos reclama frenar el Plan del Muro, el Plan de Movilidad y el Reglamento de Laicidad para negociar el presupuesto

En rueda de prensa lo han explicado dos de sus concejales, José Carlos Fernández Sarasola y Rubén Pérez Carcedo.

Ambos han llamado la atención sobre el poco margen de maniobra para negociar del proyecto de presupuestos, al estar prácticamente todo el dinero comprometido. Por eso, dicen, pretenden introducir en la negociación condiciones extrapresupuestarias, al margen de poder influir en el gasto del remanente cuando se conozca su cierre a finales de febrero.

Pérez Carcedo, no comparte el escenario "apocalíptico" del que alertó ayer la concejala de Hacienda, Marina Pineda, en el supuesto de que se siguiera este año en prórroga presupuestaria. Reconoce que no es algo deseable y puede paralizar alguna inversión, pero achaca a la "irresponsabilidad" del Gobierno local la situación en la que se encuentra la ciudad. Irresponsabilidad a la ahora de elaborar el proyecto de presupuestos, porque "no lo hicieron tampoco en tiempo".