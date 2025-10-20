Las charangas de Gijón se plantan

Esta tarde se reúnen con Divertia para intentar encontrar una solución. Pero advierten que las planteadas hasta ahora, como que las 14 charangas ensayen en el mismo sitio, no les valen. Quieren ensayar donde siempre lo han hecho. La mayoría de agrupaciones preparan sus actuaciones en colegios, que ya les han dado el permiso, pero sin el que concede el ayuntamiento se exponen a ser denunciados por la queja de cualquier vecino. Porque es el permiso de ruidos. Y ahí radica el problema de fondo, cree Gil Nogueiro. Miembro de la charanga Ye lo que Hay, teme que el ayuntamiento no quiera mojarse porque hay gente que se queja, como se quejan por las fiestas de prao. Si seguimos así, lamenta, nos quedaremos sin Antroxu y sin cultura, sentencia Gil.

En caso de que se logre desatascar ya el problema llegarían a las celebraciones de febrero. Muy justos, dice Gil, pero llegarían. Porque en las charangas se trabaja durante todo el año, pero era en el mes de septiembre u octubre cuando ponían velocidad de crucero.