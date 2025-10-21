César Maltrago

César quiere ser leal a sus principios musicales. De ahí que el nombre del disco recurra a Fred (César es de formación filósofo) para justificar sus propios deseos. Porque cree importante tomarse en serio el trabajo que hacemos sin mirar, en su caso, a las tendencias del mercado o buscando crear ídolos. Quiere estar "cerca del pueblo pero sin ser un aristócrata de la música".

En su nuevo disco recupera la fórmula de Cara A y Cara B. En un principio quería regresar a las casetes, pero finalmente sacó su trabajo en CD diferenciando entre la música orgánica (Cara A) y versiones electrónicas de sus canciones (Cara B). Todo en un disco que huye de la tecnología digital que, a su juicio, separa al músico de su público.

Actualmente está en Lima tras pasar por México y otros países al otro lado del charco. Volverá a Asturias, dice, cuando haya construido algo allí.

Desde la caja de músicos DJ Pupilas repasa la agenda de música en directo que podemos disfrutar próximamente.