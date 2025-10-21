MÚSICA

César Maltrago

César Maltrago acaba de publicar "El perverso poliformo". Un disco en el que por fin ha podido hacer lo que desde un principio quería. Ha aprendido lo suficiente para dar rienda suelta a unas composiciones que huyen de lo populista y abrazan la autenticidad.

Guillermo Figueroa

Gijón

César quiere ser leal a sus principios musicales. De ahí que el nombre del disco recurra a Fred (César es de formación filósofo) para justificar sus propios deseos. Porque cree importante tomarse en serio el trabajo que hacemos sin mirar, en su caso, a las tendencias del mercado o buscando crear ídolos. Quiere estar "cerca del pueblo pero sin ser un aristócrata de la música".

En su nuevo disco recupera la fórmula de Cara A y Cara B. En un principio quería regresar a las casetes, pero finalmente sacó su trabajo en CD diferenciando entre la música orgánica (Cara A) y versiones electrónicas de sus canciones (Cara B). Todo en un disco que huye de la tecnología digital que, a su juicio, separa al músico de su público.

Actualmente está en Lima tras pasar por México y otros países al otro lado del charco. Volverá a Asturias, dice, cuando haya construido algo allí.

Desde la caja de músicos DJ Pupilas repasa la agenda de música en directo que podemos disfrutar próximamente.

