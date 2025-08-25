TENIS

Carreño derrota a Llamas en USA

El tenista gijonés se mete en segunda ronda tras superar en tres sets al jugador andaluz después de varios meses de sinsabores. El próximo miércoles Carreño se verá las caras con el americano Ben Shelton, cabeza de serie número seis del último Grand Slam del año

Juan Gancedo

Gijón |

Carreño anoche
Carreño anoche | atp

Pablo Carreño se impuso a Pablo Llamas, tenista andaluz de 22 años, por 7-6, 6-4 y 62 en el primer partido del US Open, último Grand Slam del año. El tenista asturiano, que lleva una racha larga de lesiones, regresó al camino de la victoria de forma clara, ante su próximo rival será mucho más exigente.

El miércoles le espera el estadounidense Ben Shelton, cabeza de serie número 6 del torneo, que ya llegó a semifinales del US Open hace dos años, privándole de la Final Novak Djokovic. Shelton también llegó a semifinales de Australia esta temporada, siendo entonces su verdugo el número 1 del Mundo: Jannik Sinner.

