63 FICX

"Caravan"

En "Más de Uno Gijón" tenemos muy presente que el FICX es un festival de cine. Y hablar de las películas que compiten en sus secciones oficiales es lo principal. Por eso te resumimos el argumento y la importancia de cada uno de los títulos que veremos en el Festival Internacional de Cine de Gijón.

Ana Fierro

Gijón |

"Caravan" (República Checa, Italia, Eslovaquia). Es el primer largometraje de la directora checa Zuzana Kirchnerová y tuvo su premiere mundial en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes. Kirchnerová, que ya se alzó con el primer premio de la Cinéfondation en 2009, confiesa la influencia de Agnès Varda en este filme que, inspirado en su propia vida, narra el viaje errante de una madre en situación económica precaria y su hijo adolescente por una Italia alejada de de las habituales imágenes de postal.

