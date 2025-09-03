Un buen verano, pero no tan bueno como se esperaba

Fernando Corral, vicepresidente de OTEA, ha explicado en onda cero que en el acumulado del año los datos están bajando respecto a 2024. Augura que será muy complicado superar los datos de récord del año pasado porque queda poco margen para crecer en los meses de verano, por lo que pide centrarse en la desestacionalización. Niega que corramos el riesgo de masificación turística porque "la ocupación media del año es del 52 por ciento". El margen para crecer es amplio, afirma.

Entre los problemas que se han encontrado los negocios hosteleros destaca el incremento de costes salariales, el absentismo o el problema para encontrar mano de obra. Los beneficios de las empresas han bajado, dice Corral. También afecta, añade, la competencia "alegal" de los pisos turísticos. Niega que quieran acabar con las VUT, pero exige que se apliquen las mismas normas a todo el sector.

Entre lo más llamativo del verano figura el auge protagonizado por el occidente. Corral cree que el centro y el oriente tienen poca capacidad de crecimiento y eso ha beneficiado a la parte occidental. También a los campings, que han protagonizado un fuerte incremento durante la primera quincena de julio. La oleada de incendios no ha supuesto una afectación importante.

Aquí puedes consultar el balance total de OTEA