"Brother verses brother" y "What Marielle knows"

Tito Rodríguez nos habla de Brother verses brothers. Con el aval de Francis Ford Coppola como productor artístico nos llega la hipnótica y adictiva nueva película de un Ari Gold que comienza ya a desbordar su categoría de cineasta de culto. El director, su hermano gemelo y su padre (el célebre poeta beat Herbert Gold), acompañados de estrellas invitadas como Lara Louise o Brian Bell (Weezer), se zambullen desprejuiciados dentro de un único plano-secuencia rebosante de musicalidad, ritmo y desenfado que recoge la alocada y divertidísima walk movie por las calles de San Francisco. Seleccionada en SXSW, Munich y Galway.

La segunda película nos habla de Julia y Tobías. Parecen la pareja perfecta. Pero detrás de la fachada y la cocina de diseño, se avecinan problemas. El frágil equilibrio entre ambos se rompe cuando su hija Marielle desarrolla repentinamente habilidades telepáticas que le otorgan el poder de ver y oír todo lo que hacen sus padres, de día y de noche. La pareja pronto se da cuenta de que las mentiras que se han estado contando ya no pueden ocultárselas a Marielle. Cuando sus secretos más incómodos salen a la luz, Julia y Tobias se enzarzan en un juego de manipulación que desemboca en situaciones cada vez más incómodas y absurdas que agravan el conflicto y sus consecuencias.