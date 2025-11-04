63 FICX

"Brother verses brother" y "What Marielle knows"

En "Más de Uno Gijón" tenemos muy presente que el FICX es un festival de cine. Y hablar de las películas que compiten en sus secciones oficiales es lo principal. Por eso te resumimos el argumento y la importancia de cada uno de los títulos que veremos en el Festival Internacional de Cine de Gijón.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Tito Rodríguez nos habla de Brother verses brothers. Con el aval de Francis Ford Coppola como productor artístico nos llega la hipnótica y adictiva nueva película de un Ari Gold que comienza ya a desbordar su categoría de cineasta de culto. El director, su hermano gemelo y su padre (el célebre poeta beat Herbert Gold), acompañados de estrellas invitadas como Lara Louise o Brian Bell (Weezer), se zambullen desprejuiciados dentro de un único plano-secuencia rebosante de musicalidad, ritmo y desenfado que recoge la alocada y divertidísima walk movie por las calles de San Francisco. Seleccionada en SXSW, Munich y Galway.

La segunda película nos habla de Julia y Tobías. Parecen la pareja perfecta. Pero detrás de la fachada y la cocina de diseño, se avecinan problemas. El frágil equilibrio entre ambos se rompe cuando su hija Marielle desarrolla repentinamente habilidades telepáticas que le otorgan el poder de ver y oír todo lo que hacen sus padres, de día y de noche. La pareja pronto se da cuenta de que las mentiras que se han estado contando ya no pueden ocultárselas a Marielle. Cuando sus secretos más incómodos salen a la luz, Julia y Tobias se enzarzan en un juego de manipulación que desemboca en situaciones cada vez más incómodas y absurdas que agravan el conflicto y sus consecuencias.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer