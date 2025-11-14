"Blue moon" y "Love letters"

La primera película que se verá en 63 FICX es Blue Moon. El maestro por antonomasia del cine independiente USA firma un delicioso trabajo premiado con el Oso de Plata en Berlín y trufado de inteligentes diálogos con múltiples capas, servidos con savoir faire por Ethan Hawke, Margaret Qualley (La sustancia) y Andrew Scott (Fleabag, Ripley). La noche del 31 de marzo de 1943, el legendario letrista Lorenz Hart se enfrenta a sus propios fantasmas mientras su antiguo colaborador Richard Rodgers celebra el exitoso estreno de un musical. Una soberbia película, concebida como un mecanismo de virtuosa relojería y finísima sutileza.

Reciente ganadora del César al Mejor Cortometraje, la cineasta Alice Douard firma su esperadísima ópera prima, Love Letters, que tuvo su estreno mundial en la Semana de la Crítica de Cannes, donde también compitió por la Cámara de Oro, y acaba de ganar el premio del público en Hamburgo. Protagonizada por un brillante dúo de actrices —Ella Rumpf y Monia Chokri—, se trata de una luminosa y tierna comedia dramática sobre la maternidad y la familia en el siglo XXI, en la que Douard construye un relato inteligente y sensible sobre el proceso burocrático que debe seguir la protagonista para adoptar legalmente a la hija que gesta su esposa.