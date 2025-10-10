Barking in the Dark" es un documental de 2025 dirigido por Marie Losier sobre la enigmática banda de culto The Residents. El documental, que comenzó a desarrollarse en 2020 y se estrenó en 2025, muestra la grabación del 50º aniversario de la gira europea del grupo y celebra su espíritu de libertad creativa y experimental. The Residents, un grupo de culto de San Francisco famoso por su música experimental y por mantener el anonimato de sus miembros. El documental busca crear un retrato del grupo a través de filmaciones antes, durante y después de su 50º aniversario, mostrando su mundo enigmático y celebrando su enfoque creativo.