Oviedo quiere levantar la Copa otra vez

La cuarta edición de la Copa IBERDROLA de Clubes, la liga nacional de máxima categoría para los equipos femeninos del bádminton español, se celebrará en el Polideportivo Municipal de Santa María de la Benquerencia de Toledo, en busca del mejor equipo femenino que coronará lo más alto del bádminton nacional. El evento promovido por Iberdrola y organizado por la Federación Española de Bádminton (FESBA), la Federación de Bádminton de Castilla la Mancha, el Club Bádminton Drop de Toledo, el Ayuntamiento de Toledo y el Consejo Superior de Deportes (CSD), se disputará el próximo 18 y 19 de septiembre.

La competición estará compuesta por una fase de grupos y eliminatorias desde cuartos de final, donde las participantes se medirán a través de encuentros de cinco partidos, dos individuales, dos dobles y un duelo entre jugadoras Sub 17 y Sub 15. En el evento se concentrarán 12 de los mejores clubes femeninos del bádminton nacional; Bádminton Oviedo, Rinconada Sevilla, Alicante, Benalmádena, San Fernando Valencia, As Neves, Athlos, Estella, Granollers, Huesca, Paracuellos y Soria. El Club Bádminton Oviedo no da tregua en su trabajo frente a la competición y cada paso que da es hacía un logro, destacando por su reciente nombramiento como Campeones de la Liga Sports Top8 de División de Honor y siendo las chicas del Club Bádminton Oviedo unas de las claras favoritas tras vencer en dos ocasiones la Copa Iberdrola (2018 y 2020) y lograr un bronce (2019).

El equipo femenino del CBO, convocado para disputar la Copa IBERDROLA 2021, está compuesto por las jugadoras Laura Álvarez, Claudia Leal, Leyre Suberviola, Lorena Uslé, Carlota Viejo y Jana Villanueva, un equipo joven y fresco que apunta fuerte junto a las veteranas y experimentadas del conjunto. Como técnicos del equipo asistirán Ángel Rodríguez y Alberto Zapico, también jugador y capitán del equipo de División de Honor del Bádminton Oviedo. Lorena Uslé, capitana del equipo femenino, comparte: “Después de llevar dos meses entrenando durante la pretemporada, tenemos muchas ganas de competir. Pienso que es bueno para nosotras que la primera competición que tengamos sea una competición por equipos, ya que en las primeras competiciones siempre cuesta un poquito más coger el ritmo y jugar en equipo nos permite sentirnos más apoyadas unas con otras”. “Creo que somos el equipo más joven de las ultimas ediciones que llevamos, y tenemos una gran oportunidad de aprender de las más jóvenes que componen el grupo. Confío en que vamos a hacer un buen trabajo para volver a defender la copa”, añade Uslé.

Alberto Zapico, técnico, declara: “Estoy muy contento de que se haya confiado en mí para ser el técnico del equipo, me siento muy satisfecho y motivado por la responsabilidad de volver a hacer un buen papel en esta competición. Seguro que las chicas me lo van a poner muy fácil, porque a parte de compartir con ellas entrenamientos a diario y ver el potencial y esfuerzo de cada una día a día, son una plantilla muy buena, muy implicada y esperamos poder traer de vuelta la copa a Oviedo”. Será el sábado 18 a las 12.30h el comienzo del juego para las componentes del Bádminton Oviedo enfrentándose al Club Athlos de Ourense y a partir de las 15.30h tendrán como rival al Bádminton Soria.