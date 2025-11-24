Ayudando a reconstruir el proyecto de vida

LEER MÁS Web ADSIS

María Pinto es la directora de cona de la Fundación Adsis en Asturias. Nos cuenta que su objetivo es promover una sociedad más justa, solidaria e inclusiva. Y creen firmemente en las segundas oportunidades. La sociedad en general las concede, dice, pero es la propia persona que ha pasado por prisión la que a veces duda si la merece. Llevan "un cartel luminoso que dice que han estado en la cárcel", les cuentan a los voluntarios. Pero nadie está exento de cometer un error.

Detrás de una persona presa hay un problema. En la gran mayoría de los casos es un problema de adicciones. Casi 8 de cada 10 presos responde a ese perfil. El resto tiene problemas de salud mental, económicos o de baja formación. La casuística es muy diferente y lo primero que deben hacer desde la Fundación es crear un vínculo con ellos para empezar a trabajar. Para devolverles su dignidad y su autoestima y adquieran hábitos de vida saludables. Entienden que son personas con derechos y obligaciones que deben ser protagonistas de su proceso personal.

Los reclusos o ex reclusos con los que trabajan tienen muchas ganas de ser ayudados. Son receptivos porque quieren romper las inercias que les han llevado a la cárcel. Adsis trabaja con la población reclusa de la UTE y del módulo 10 (el de mujeres).