Corrían los años 80 cuando Pedro de Silva, Pedro Piñera y Tomás Flores decidieron "vender" Asturias. Fue una decisión valiente, innovadora, porque era un momento en el que el turismo de sol y playa lo ocupaba todo. Su apuesta por proyectar Asturias como un territorio sostenible, auténtico y singular, apoyado en su naturaleza, su cultura y su identidad etnográfica, fue pionera en el marketing territorial español. Gracias a aquella iniciativa, se sentaron las bases del modelo turístico asturiano contemporáneo y el Principado se consolidó como la cuna del turismo rural en España. Y detrás de todo está Arcadi.

El diseñador había conocido Asturias pocos años antes. Fue en su viaje de novios, una señal del enamoramiento que tiene con una región que le ha nombrado hijo adoptivo. Desde que recibió el encargo se puso con su equipo a trabajar sobre el terreno, y tuvo claro que la imagen debía recoger todos los paisajes de Asturias.

Asturias paraíso natural 1985 | Turismo Asturias

El logo ha ido actualizándose con el tiempo, abandonando ese color negro que recordaba a la minería y haciéndose más brillante. También el sol, que se puso en un momento en el que mucha gente creía que aquí solo llovía. Cambios que no han hecho variar una marca reconocible y que resiste bien el paso del tiempo.

Asturias paraíso natural | Turismo Asturias

Arcadi explica su trabajo y por qué se siente orgulloso de él. Que no es decir poco para alguien que ha diseñado más de 3.000 imágenes corporativas y es responsable de imágenes como la de Baqueira Beret o el Metro de Madrid.