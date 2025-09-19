Astilleros Armón garantiza carga de trabajo para 2 años

El buque, que lucirá el nombre de “Mercedes Pinto” en homenaje al legado de la escritora y poetisa tinerfeña del siglo XX, tiene 123 metros de eslora y capacidad para 1.200 pasajeros y 425 vehículos, y mantendrá la misma línea de innovación y comodidad de los anteriores.

Representa la innovación y el futuro, nos ha explicado Adolfo Navarro, arquitecto naval de Astilleros Armón. Es importante la apuesta por reducir el impacto ambiental que supone, ya que está preparado para funcionar con gas natural, biometano o hidrógeno verde. Adolfo nos explica que es la tendencia hacia la que se dirige la nevagación marítima.

Balearia ya había confiado en Armón para otros dos fast ferry. El Eleanor Roosvelt, botado en 2021, y el Margarita Salas en 2023. Adolfo Navarro destaca que han firmado contratos para la construcción de dos barcos más para la compañía, que garantiza el trabajo en los astilleros gijoneses otros dos años. Armón se ha convertido, dice, en un referente gracias a su apuesta por aportar valor añadido y diferenciarse de la competencia.

La botadura de hoy puede seguirse en la página de youtube de Balearia. No habrá botella de champagne porque al fast ferry aún le quedan algunos remates antes de iniciar las pruebas en alta mar.