FUTURO DEL TRANSPORTE

ASETRA exige realidades

Asetra celebra en el recinto ferial su noveno foro de transporte multimodal, una cita que organizan cada dos años y pone el foco en las necesidades del sector. Este año aprovechan para reivindicar avances en el corredor atlántico y que las autopistas ferroviarias no se olviden del norte.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Porque la multimodalidad es una realidad, pero que no trata a todos por igual. El secretario general de Asetra, Javier Cruz, denuncia que existen dos velocidades. Mientras el corredor mediterráneo avanzar rápidamente, el atlántico sigue a la espera de concretar su futuro. Javier pone de ejemplo las autopistas ferroviarias. Hay 15 proyectos en marcha en nuestro país, y ninguno beneficia a regiones como Asturias. Tampoco se ven avances en la recuperación de la autopista del mar, aunque desde Asetra mantienen la fe y la esperanza. Y desde la patronal del transporte de mercancías por carretera ven la multimodalidad como un complemento necesario, no como una competencia.

El sector lo está haciendo muy bien, afirma, y necesitan que se les faciliten herramientas para seguir mejorando. Sin embargo, lo que se encuentras son reglamentos que les asfixian cada vez más, lamenta Javier. No entiende que esté tan mal visto el tráfico de camiones por carreteras cuando no son los que más contaminan, afirma.

Respecto a la solución de los accesos al musel, los transportistas creen que la alternativa por Aboño puede ser "adecuada", aunque no es la mejor. En todo caso, quieren realidades.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer