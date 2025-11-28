ASETRA exige realidades

Porque la multimodalidad es una realidad, pero que no trata a todos por igual. El secretario general de Asetra, Javier Cruz, denuncia que existen dos velocidades. Mientras el corredor mediterráneo avanzar rápidamente, el atlántico sigue a la espera de concretar su futuro. Javier pone de ejemplo las autopistas ferroviarias. Hay 15 proyectos en marcha en nuestro país, y ninguno beneficia a regiones como Asturias. Tampoco se ven avances en la recuperación de la autopista del mar, aunque desde Asetra mantienen la fe y la esperanza. Y desde la patronal del transporte de mercancías por carretera ven la multimodalidad como un complemento necesario, no como una competencia.

El sector lo está haciendo muy bien, afirma, y necesitan que se les faciliten herramientas para seguir mejorando. Sin embargo, lo que se encuentras son reglamentos que les asfixian cada vez más, lamenta Javier. No entiende que esté tan mal visto el tráfico de camiones por carreteras cuando no son los que más contaminan, afirma.

Respecto a la solución de los accesos al musel, los transportistas creen que la alternativa por Aboño puede ser "adecuada", aunque no es la mejor. En todo caso, quieren realidades.