La lista de directores que retornan a Gijón se amplía con el cineasta francés Eugène Green, quien en esta 63ª edición competirá en FICX Premiere con el estreno en España de A árvore do conhecimento, una juguetona y surrealista fábula que tuvo su premiere mundial en el Fantastic Fest de Austin. La película sigue a Gaspard, un adolescente de Lisboa que cae en las garras de un Ogro por un pacto con el Diablo, quien lo utiliza para atraer a turistas y convertirlos en animales. Con su característica teatralidad y humor, Green utiliza esta premisa fantástica para construir un agudo tratado sobre el Portugal de hoy en día, la gentrificación y los excesos del capitalismo.