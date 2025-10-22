63 FICX

"A Árvore do Conhecimento"

En "Más de Uno Gijón" tenemos muy presente que el FICX es un festival de cine. Y hablar de las películas que compiten en sus secciones oficiales es lo principal. Por eso te resumimos el argumento y la importancia de cada uno de los títulos que veremos en el Festival Internacional de Cine de Gijón.

Guillermo Figueroa

Gijón |

La lista de directores que retornan a Gijón se amplía con el cineasta francés Eugène Green, quien en esta 63ª edición competirá en FICX Premiere con el estreno en España de A árvore do conhecimento, una juguetona y surrealista fábula que tuvo su premiere mundial en el Fantastic Fest de Austin. La película sigue a Gaspard, un adolescente de Lisboa que cae en las garras de un Ogro por un pacto con el Diablo, quien lo utiliza para atraer a turistas y convertirlos en animales. Con su característica teatralidad y humor, Green utiliza esta premisa fantástica para construir un agudo tratado sobre el Portugal de hoy en día, la gentrificación y los excesos del capitalismo.

