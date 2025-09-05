Aprobada la licitación de las obras de Tabacalera

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha anunciado este viernes la aprobación de la licitación de las obras de Tabacalera y los dos edificios anexos, por un importe de casi 22 millones de euros. "Gijón no proyecta, licita", ha dicho al incidir en que estamos ante la mayor inversión que en Cultura se ha hecho en el último medio siglo en la ciudad.

La regidora ha hecho repaso al origen del proyecto y ha recordado que fue hace diez años, con Foro Asturias en la alcaldía, cuando se licitaron las obras de consolidación del histórico edificio.

Moriyón asegura que, al llegar al Ayuntamiento en este mandato, se encontraron un “edificio zombie”. Que han necesitado de dos años de trabajo para darle forma al proyecto.

Infografía del Centro de Arte de Tabacalera (Gijón) | Ayuntamiento de Gijón

El Centro de Arte de Tabacalera contará con 3.400 metros cuadrados de zona expositiva, un espacio "privilegiado". La empresa adjudicataria tendrá 42 meses de plazo máximo, si bien los trabajados se harán por fases, para finalizar las obras. La primera fase corresponderá al nuevo edificio que albergará la colección del pintor Nicanor Piñole, que se prevé esté listo en 2027. "Está todo garantizado", ha afirmado la regidora.

Tabacalera será un centro de arte con un gran vestíbulo plaza y dos edificios anexos. Tendrá un auditorio con capacidad para 400 personas y un edificio destinado a servicios de restauración.

Infografía del Centro de Arte de Tabacalera (Gijón) | Ayuntamiento de Gijón

Carmen Moriyón ha remarcado que con la compra de los terrenos del antiguo astillero Naval Gijón, con la ampliación del Parque Científico y Tecnológico y con esta licitación, el presente mandato está "ya justificado". Y a renglón seguido ha añadido que "no vamos a parar".