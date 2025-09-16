Un año sin anillo

El concejal de medio ambiente pone un ejemplo. Este verano ha sido el primero en muchos años en el que no se ha cerrado la playa de san lorenzo al baño ni una sola vez por mala calidad de las aguas. Recuerda que el desmontaje y eliminación del anillo formaba parte de un plan de renaturalización del río Piles y Peñafrancia que está a punto de culminar. Sumado a las obras acometidas en las tuberías y colectores por la empresa municipal de aguas han permitido que el río vuelva a estar limpio, dice.

Pintueles recuerda que se logró encontrar una ubicación alternativa para la práctica deportiva en la zona del puerto deportivo, y destaca que el Piles sigue abierto al piragüismo. Pero dependerá de las mareas. Si hay marea alta los deportistas pueden acudir porque se ha dejado un acceso.

El proyecto del Piles comenzará en este último trimestre del año su recta final. Antes de acabar 2025 estará culminado. El ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha incluido la renaturalización del río Piles entre las 39 iniciativas emblemáticas financiadas con fondos europeos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El concejal de medio ambiente, del PP, destaca que estemos ante un proyecto exitoso iniciado en el mandato anterior, con Psoe e Izquierda Unida, y culminado por Foro y PP. Un proyecto de ciudad, sentencia.

Aún tardaremos en visualizar los efectos completos del cambio en el Piles. Los bosques de ribera plantados (180.000 metros cuadrados) tardarán 5 o 6 años en estar a pleno rendimiento.