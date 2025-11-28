Andrea Serra

Nueva porque no es la primera. Viene de triunfar entre el público joven con su bilogía "Los lobos del rey" (Echadla a los lobos y Ponedle la corona). Pese a su juventud siempre ha querido escribir, y tras un momento en el que se ha visto un poco perdida, ha logrado reencontrarse y tener claras las cosas con "Una flecha para ella". Una historia de amores prohibidos y de personajes que ocultan su verdadero yo, al más estilo de Star Wars, una gran inspiración para Andrea. También se fija mucho en lo que ve en el Instituto en el que trabaja, porque esos chicos y chicas son sus potenciales lectores.

Con esta novela la joven escritora sabe que tiene que responder a unas expectativas de sus lectores. Una responsabilidad que no evita que se emocione cada vez que le llega la caja con sus libros. Lo llaman unboxing, porque en la literatura juvenil le ponen nombres (en inglés) a todo. También a los atracones de lectura que algunos se pegan con los libros, como si de series hablásemos. Nuestra invitada está además detrás del The Book club que se ha abierto en la Librería Cervantes y que ha sido todo un éxito.

Andrea promete que en próximos libros pondrá nombres más "normales" a alguno de sus personajes, aunque perdería la gracia de suscitar debates entre los lectores acerca de cómo se pronuncian sus nombres, añade mi escudera Sara Winninton. Y parece que no será muy tarde, porque ya está escribiendo su próxima novela.