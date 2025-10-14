Alfabetización digital, educación mediática y desinformación

El concejal de Relaciones Institucionales y Juventud del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios, ha asegurado tras la clausura que "los Encuentros reafirman la necesidad de reforzar la alfabetización mediática y el pensamiento crítico como pilares frente a la desinformación y los discursos de odio. Hemos conseguido establecer conclusiones que trasladaremos al Ministerio de Juventud para que sean tenidas en cuenta".

El foro ha puesto de manifiesto que para llegar a los jóvenes hay que ser proactivos y estar en sus espacios, usar su lenguaje y dejarles hacer cosas. Decía uno de los ponentes, Stéphane M. Grueso, que "la desinformación es muy fácil y barata de hacer. Hay empresas y sectores que destinan mucho dinero a ello". Para el coordinador adjunto de Maldita Educa, luchar contra la desinformación en los jóvenes es importante porque "les quita el derecho a tomar decisiones informadas. Les hurta su derecho a vivir en democracia".

Analizando lo que esperan los jóvenes de los servicios de información juvenil, la conclusión no deja lugar a dudas: "Hay que hacer llegar la información como si fueras a vender algo a las y los jóvenes. No por hacer un cartel o un vídeo y darle al botón de publicar ya estás llegando a los jóvenes. La clave no es informar a jóvenes, es conectar con jóvenes". Hablamos de las conclusiones del encuentro con Marcos Juez, jefe del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Gijón.