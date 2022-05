La alcaldesa pide "seriedad" con el plan de vías

LEER MÁS Firma del protocolo del plan de vías

La oposición ha criticado que el protocolo firmado no incluya cuestiones importantes: presupuesto, plazos y financiación. Aseguran que todo lo que no sea un convenio no blinda al plan de vías de cara al futuro. La alcaldesa replica que toda la información aparecerá en el proyecto constructivo, que se prevé tener a finales de año.

A diferencia de lo que se hizo con el convenio de 2019, explica Ana González, en esta ocasión quieren tener datos concretos y no "aproximaciones". El protocolo permite contratar el proyecto y trabajar en paralelo en el convenio. Se están dando los pasos adecuados.

"La ministra no vino a Gijón a conocerme", añade Ana González para asegurar que se ha negociado mucho para firmar el protocolo del plan de vías este miércoles. "Está colaborando y tiene interés en sacar adelante el proyecto".