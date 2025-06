La alcaldesa hace balance de sus dos años de mandato

INDRA es la palabra que más repite la alcaldesa en la primera parte de la entrevista. La confirmación de que comprará a Duro Felguera el Tallerón es una gran noticia para la ciudad, afirma. La industria de defensa va a marcar el futuro próximo y Gijón está ahí, destaca. Se asentará además en una zona en pleno desarrollo como Naval Azul, y tener a un vecino así ayudará a generar interés en instalarse en los antiguos terrenos de Naval. Prevé que sucederá algo similar a lo visto en el Parque Científico Tecnológico. Además, ironiza, la presencia de una industria militar confirma que "las piraguas y los niños jugando no pintaban nada en ese ámbito".

Moriyón recuerda que hace dos años dieron el paso de comprar a la Autoridad Portuaria los terrenos de Naval Gijón para que empresas limpias generen actividad y empleo de calidad. Una operación que nunca vio en riesgo pese al cambio de actitud del Puerto aunque, reconoce, llegó a generarle muchos sinsabores. "Estaba agotada física y emocionalmente". Nunca entendió la actitud de Nieves Roqueñí y el Psoe al empecinarse en incumplir lo pactado y firmado. Se mantuvo firme porque los técnicos municipales así lo defendieron, y a la espera de que el consejo de administración de el visto bueno la próxima semana, espera dar carpetazo definitivo a un problema que nunca quiso, afirma. No le importa si Nieves Roqueñí fue obligada a ceder la parcela, aunque lamenta que a día de hoy sigan sin tener el informe de abogacía del estado que lo precipitó todo. Avanza que "ya voy a pasar pantalla". Cuando finalice el plan especial que ordenará la zona, se estima que en 20 meses siendo optimistas, confía en que se vea que las empresas van llegando y construyendo infraestructuras.

Durante los últimos tres meses y medio, reconoce Moriyón, no han tenido tiempo para mucho más que para resolver el choque con la Autoridad Portuaria. Por eso no han levantado la voz por los retrasos acumulados en dar a conocer la alternativa al tráfico pesado en Príncipe de Asturias. Ahora se pondrán con ello. Y teme que el gobierno asturiano quiera eludir el problema. Le preocupa que estén empezando a decir que "por allí pasan menos camiones". Y no es verdad, sentencia. Advierte que no comprará ese relato al gobierno asturiano.

Citaba la alcaldesa el parque científico tecnológico, que debería culminar su ampliación a finales de año. Además de la Universidad Europea, cuyo desembarco está confirmado, la regidora asegura que hay más intereses empresariales en instalarse allí. Recuerda que después de 25 años el parque estaba agotado y había que adelantarse a las necesidades de las empresas.

Defiende además convocar un concurso de ideas para la playa verde del Rinconín y afirma que no tienen una idea preconcebida de lo que van a hacer. Es positivo recabar ideas de personas externas al Ayuntamiento aunque no condicionen el proyecto de los técnicos municipales. Reconoce que está preocupada con los plazos del proyecto porque "la ciudadanía no se cree nada hasta que ven máquinas trabajando".

Y la primera edil sigue pendiente de que la consejería de vivienda le facilite los datos que avalan la declaración de zonas tensionadas en la ciudad antes de acabar el año. Moriyón confía en la promesa de que todas las medidas se adoptarán de forma consensuada.

Carmen Moriyón sentencia que "sabemos lo que queremos para Gijón y creemos que lo vamos a conseguir".