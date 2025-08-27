Actuar para evitar que "queme Asturias"

La coordinadora en defensa del territorio alerta de un cambio climático que favorece la proliferación de las llamas y que exige un esfuerzo en la prevención. Su representante en Asturias, Juanma Martínez, hace hincapié en activar sistemas de vigilancia que permitan actuar con mayor rapidez en cuanto surge un fuego. Hay suficientes medios técnicos y conocimientos para anticiparse y evitar que se queme todo, dice. También es importante concienciarnos de la importancia del monte y el medio natural. Juanma entiende que en los pueblos esa conciencia existe, pero los "urbanitas" somos un problema.

También ponen en cuestión el buen uso de los fondos dedicados a la prevención de los incendios. Dinero para los ayuntamientos hay, pero la coordinadora afirma que no están utilizándose como debería. Recuerda que hay sentencias judiciales que obligan a los diferentes gobiernos a cumplir con sus compromisos.

Una vez que el fuego ha arrasado un monte es importante que se garantice su recuperación. En ocasiones no hay que hacer nada, pero según sus características es posible que sí debamos hacer algo. Más cuando las lluvias pueden acrecentar los daños. Juanma advierte además que lo que estamos viendo en verano puede no haber terminado. Queda por delante el otoño recuerda...