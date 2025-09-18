"MI BUQUE LIBRE DE ACOSO"

Acoso en alta mar

La Organización Marítima Internacional ha elegido este año como lema del Día de la Gente de Mar que se celebró en junio “Mi buque libre de acoso”. Se quiere dar visibilidad a un problema muchas veces ocultado y recordar a las mujeres y hombres que puedan sufrirlo que hay mecanismos para combatirlo.

Guillermo Figueroa

Gijón |

En todo trabajo pueden darse situaciones de acoso. Pero cuando se produce en un barco la víctima tiene que convivir 24 horas 7 días a la semana con su acosador. No hay escapatoria. Por eso es importante educar a los futuros marinos y recordar a los actuales que existen fórmulas para pedir ayuda. Porque afortunadamente la presencia de la mujer es cada vez más habitual.

Alfonso Díaz y Deva Menéndez, profesores del Departamento de Ciencia y Tecnología Náutica de la Universidad de Oviedo, nos explican que en un buque mercante o un crucero se dan una serie de particularidades diferentes a las de una oficina. En un barco se juntan personas de muy diferentes culturas. Para lo que uno es normal para otro es ofensivo. Dar un abrazo a una persona asiática por ejemplo se considera ofensivo, nos cuenta Deva. Por eso el respeto es el punto de partida. Y si se da una situación de acoso debe recurrirse a los canales establecidos por cada empresa.

Porque lo normal es encontrarse con gente que se convierten en nuestros amigos y con los que pasamos las horas de trabajo y de descanso.

En el estudio han participado además Marco Sernaglia, Aitana Sánchez González y Verónica Soto López.

