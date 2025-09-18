Acoso en alta mar

En todo trabajo pueden darse situaciones de acoso. Pero cuando se produce en un barco la víctima tiene que convivir 24 horas 7 días a la semana con su acosador. No hay escapatoria. Por eso es importante educar a los futuros marinos y recordar a los actuales que existen fórmulas para pedir ayuda. Porque afortunadamente la presencia de la mujer es cada vez más habitual.

Alfonso Díaz y Deva Menéndez, profesores del Departamento de Ciencia y Tecnología Náutica de la Universidad de Oviedo, nos explican que en un buque mercante o un crucero se dan una serie de particularidades diferentes a las de una oficina. En un barco se juntan personas de muy diferentes culturas. Para lo que uno es normal para otro es ofensivo. Dar un abrazo a una persona asiática por ejemplo se considera ofensivo, nos cuenta Deva. Por eso el respeto es el punto de partida. Y si se da una situación de acoso debe recurrirse a los canales establecidos por cada empresa.

Porque lo normal es encontrarse con gente que se convierten en nuestros amigos y con los que pasamos las horas de trabajo y de descanso.

En el estudio han participado además Marco Sernaglia, Aitana Sánchez González y Verónica Soto López.