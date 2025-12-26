GALAS INTERNACIONALES DE MAGIA

"Abracadabra". Chisteras, palomas y cambios de ropa en segundos

Este viernes, 26 de diciembre, arrancan en el Teatro Jovellanos las Galas Internacionales de la XI Semana Mágica de Gijón. A lo largo del fin de semana hay prevista cinco.

Ana Fierro

Gijón |

Bajo la dirección artística de José Armas “El Ilusionista”, será posible disfrutar de algunos de los mejores magos del mundo. Participarán cinco, entre ellos tres Campeones del Mundo y el ganador del Mandrake d´Or conocido como “Óscar de la Magia”.

Cuatro hombres y una mujer. Ella, la maga Léa Kyle (Francia), la única mujer Campeona del Mundo de Magia General. Campeona de Francia de Magia y coronada hace tan solo unos meses como Campeona del Mundo de Magia General, realiza transformaciones relámpago que desafían a la vista. Se cambia de ropa en segundos. Está considerada la reina del quick-change.

Léa Kyle
Léa Kyle | Instagram Léa Kyle

Mag Edgard (España). Dos veces Premio Mundial de Magia (2015 y 2025), ganador del programa Pura Magia (TVE), también ha sido galardonado con el primer premio en el Campeonato Nacional de Magia en el apartado de grandes ilusiones y segundo premio en el Magic Mania de Letonia en la categoría de close-up. Su compañía ha logrado sacudir el mundo del teatro para todos los públicos con la inclusión de innovadoras técnicas de magia.

Mag Edgard
Mag Edgard | Compañía Mag Edgard

Gérald Le Guilloux (Francia). Referencia mundial en la disciplina de magia con palomas y otros animales. Ha trabajado en los más importantes escenarios internacionales y obtenido las más altas distinciones en el mundo de la magia. Su número sorprendente de principio a fin.

Gérald Le Guilloux
Gérald Le Guilloux | Gérald Le Guilloux

Florian Sainvet (Francia). Desde Burdeos llega el Campeón Mundial de Manipulación y dos veces Campeón de Magia de Francia. Tras haber triunfado en televisión en Estados Unidos y con sus representaciones en Las Vegas y el Circo del Sol, presenta su última creación: “El Robot Humano”. Una propuesta en la que las cosas aparecen, desaparecen y se transforman a una velocidad vertiginosa.

Florian Sainvet
Florian Sainvet | Florian Sainvet

Daniel K (Uruguay) es el principal referente de la magia en Uruguay y uno de los magos más destacados de América. Su manejo del humor fino y el trato con el público, le convierten en uno de los showman más solicitados de habla hispana.

Client Challenge
Daniel k
Daniel k | Daniel k
