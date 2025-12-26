"Abracadabra". Chisteras, palomas y cambios de ropa en segundos

Bajo la dirección artística de José Armas “El Ilusionista”, será posible disfrutar de algunos de los mejores magos del mundo. Participarán cinco, entre ellos tres Campeones del Mundo y el ganador del Mandrake d´Or conocido como “Óscar de la Magia”.
Cuatro hombres y una mujer. Ella, la maga Léa Kyle (Francia), la única mujer Campeona del Mundo de Magia General. Campeona de Francia de Magia y coronada hace tan solo unos meses como Campeona del Mundo de Magia General, realiza transformaciones relámpago que desafían a la vista. Se cambia de ropa en segundos. Está considerada la reina del quick-change.
Mag Edgard (España). Dos veces Premio Mundial de Magia (2015 y 2025), ganador del programa Pura Magia (TVE), también ha sido galardonado con el primer premio en el Campeonato Nacional de Magia en el apartado de grandes ilusiones y segundo premio en el Magic Mania de Letonia en la categoría de close-up. Su compañía ha logrado sacudir el mundo del teatro para todos los públicos con la inclusión de innovadoras técnicas de magia.
Gérald Le Guilloux (Francia). Referencia mundial en la disciplina de magia con palomas y otros animales. Ha trabajado en los más importantes escenarios internacionales y obtenido las más altas distinciones en el mundo de la magia. Su número sorprendente de principio a fin.
Florian Sainvet (Francia). Desde Burdeos llega el Campeón Mundial de Manipulación y dos veces Campeón de Magia de Francia. Tras haber triunfado en televisión en Estados Unidos y con sus representaciones en Las Vegas y el Circo del Sol, presenta su última creación: “El Robot Humano”. Una propuesta en la que las cosas aparecen, desaparecen y se transforman a una velocidad vertiginosa.
Daniel K (Uruguay) es el principal referente de la magia en Uruguay y uno de los magos más destacados de América. Su manejo del humor fino y el trato con el público, le convierten en uno de los showman más solicitados de habla hispana.