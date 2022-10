Abelardo: "No olvidaré nunca mi despedida de la afición del Alavés"

Abelardo vuelve a Vitoria, y eso convierte el próximo partido del Sporting en una cita muy especial para él. En el club vasco Abelardo logró permanencias increíbles, en dos etapas diferentes, y dejó huella como entrenador. Pedro y Aitor, además de Nacho Méndez, son baja para un partido que se jugará el sábado a las 18:30 horas y que arbitrará el catalán Ávalos Barrera. El Sporting viajará mañana a primera hora para entrenarse en tierras vascas por la tarde, 24 horas antes del partido.

Tras la sesión de esta mañana en El Molinón Abelardo repasó diferentes temas de la actualidad de su equipo.

REGRESO A VITORIA: "Para mí es un regreso emotivo. Viví una etapa allí muy buena. Es un club que me trató bien no, lo siguiente. Viví una primera etapa muy emocionante, cogí al equipo en una situación muy mala y salvamos al equipo, y la temporada siguiente fue muy buena, con la mejor primera vuelta en la historia del club. Mi relación con el Presidente y el Director Deportivo es de amistad. Tuve la suerte de encontrarme un grupo de jugadores espectacular y la afición se portó increíble conmigo. No olvidaré nunca su despedida"

SENSACIONES: "Llegamos bien, pero cada partido es distinto. No por haber hecho un grandísimo partido el lunes vamos a ser ahora un gran equipo. Es la línea a seguir, pero va a ser un partido complicado. Sé en carne propia lo que es jugar en Mendi, es para ellos su Molinón, empujan mucho y va a ser un partido difícil. Son los segundos del campeonato y están haciendo las cosas muy bien"

BAMBA: "Intento comunicarme en inglés con él. Cada vez entiende mejor el castellano. No estoy preocupado por él. El día de Granada no es que Bamba quedara marcado, quedamos todos, hasta yo. No me preocupa que Insua tenga cuatro tarjetas, cuando le saquen la quinta están ahí Axel o Jordi para jugar. No es fácil para él viniendo de otro fútbol. Bamba es un chico extraordinario, todo el día con la sonrisa en la boca, y quiere aprender. Estoy seguro de que cuando juegue lo hará bien"

MILOVANOVIC: "Sencillamente es que no lo veo, no voy a vender ninguna moto. Es un tema de rendimiento y competencia en su posición. Si no lo hubiera usado más. Estoy contento con su actitud, pero es una cuestión de rendimiento por lo que veo en los entrenos. Puede jugar y participar el sábado, no significa lo contrario, pero hasta el momento no he considerado oportuno que participe más"

DJURDJEVIC: "Creo que estuvo muy bien el lunes aunque no tuvo la suerte de hacer gol. Fue su partido más completo este año. Mañana hay un último entreno allí y ya decidiremos si hay cambios en la delantera"

PEDRO: "El tema del pubis hay que cuidarlo, es delicado. Le molestaba bastante y arriesgar con él mañana es una tontería. Luego tenemos 9 días hasta el Levante y quizás tengamos que llevar un tratamiento más conservador. Habrá que ver cómo responde. Luego llegan 3 partidos en 6 días y habrá que ver cómo se encuentra"

GRAGERA: "lo quiero mucho y lo valoro mucho, creo que lo he demostrado. Hemos hablado de varias cosas y creo que ha respondido positivamente. Tengo que intentar sacar el máximo rendimiento de cada uno de los jugadores, de José y de todos"

