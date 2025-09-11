7 de cada 10 mujeres empresarias reconocen estar estresadas

Se basan en datos recabados en colaboración con la asociación Mujeres de Empresa, y los datos que revela son "apabullantes", dice la presidenta de la asociación. Elvira Pérez asegura que era algo conocido por todas las empresarias, pero ahora está refrendado en datos. Datos que dicen que el 72 % de las empresarias padece estrés frecuente, el 48 % ansiedad y el 37 % alteraciones del sueño.

Elvira reconoce que hay cuestiones comunes a todo empresario independientemente del sexo. Porque hay que tomar decisiones y preocuparse por los trabajadores en caso de tenerlos. Pero hay una parte donde un hombre y una mujer no son iguales. Elvira habla del mundo de los cuidados, una "mochila" cuyo peso sigue recayendo fundamentalmente en las mujeres.

En el informe “Liderar con Salud: Cuando el bienestar de la empresaria impulsa el futuro de su empresa” se apuntan algunas medidas preventivas. Porque contar con herramientas preventivas es importante, así como establecer redes entre las propias mujeres empresarias donde conseguir apoyo. También que las mujeres jóvenes interesadas en ser empresarias sepan lo que se van a encontrar y estén preparadas. El objetivo es conseguir que no cueste tanto emprender.