Genestoso es el fuego más preocupante en Asturias

A estas horas se contabilizan en Asturias 8 incendios forestales, 4 activos y 4 que están controlados y continúan en revisión por parte de personal de Bomberos del SEPA (Servicio de Emergencias del Principado de Asturias) y personal de la guardería de Medio Natural.

Las labores de extinción continúan concentrándose en el incendio de Genestoso, en Cangas del Narcea donde durante la noche se ha hecho un intenso trabajo con empleo de fuego técnico que ha permitido asegurar el flanco cercano a la población de Genestoso. Allí permaneció desplegado un amplio dispositivo con efectivos de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Tineo, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Bomberos del SEPA y varias cuadrillas de la empresa forestal Valledor. Un operativo coordinado desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en el concejo cangués a cuyo frente, como Director Técnico de Extinción, está un Jefe de Zona de bomberos.

A lo largo de la jornada continuarán concentrándose los esfuerzos en este incendio donde se ha localizado al este un nuevo foco donde, si las condiciones meteorológicas lo permiten, trabajaran los helicópteros de bomberos del SEPA.

También permanecen activos el incendio de Bezanes (Caso), el de Faedo (Quirós) y Camarmeña en (Cabrales) donde continúa cerrada la Ruta del Cares. Estos incendios se encuentran en zonas altas e inaccesible por tierra y afectan fundamentalmente a matorral.

Los cuatro incendios que permanecen controlados

Cangas del Narcea (3).

Vallado 2/La Pachalina. Aquí permanecen movilizados un retén de Bomberos del SEPA.

Cobos. Trabajando Bomberos del SEPA y una cuadrilla de la empresa forestal Valledor.

Coaña (2).

Lebredo. Desde que se dio por controlado el incendio permanecen en el lugar efectivos de bomberos del SEPA. En días anteriores, en el dispositivo de extinción, permanecieron activados cuadrillas de las empresas forestales Foresma y UTE Brigadas Forestales de Asturias.

Medal y Loza. En revisión por parte de la guardería

Dadas las previsiones meteorológicas, con altas temperaturas, viento sur y baja humedad relativa, las tareas que se están llevado a cabo en estos incendios, a lo largo de toda la jornada, se centran en asegurar, enfriar y consolidar los perímetros para evitar reproducciones.

Además, personal de la guardería, de bomberos y la Unidad de Drones se desplazarán a Degaña para continuar las labores de vigilancia en la zona limítrofe con el incendio de Anllares del Sil en León. En días anteriores se mantuvo en retén formado por Bomberos del SEPA y una cuadrilla de la empresa Sorem. En este sentido se mantiene permanente contacto con el operativo de la comunidad vecina para seguir su evolución. También se realizan estas tareas de seguimiento en Ponga, donde en la vertiente leonesa de La Uña se localiza otro incendio.

Se recuerda a la población la necesidad de extremar las precauciones dado el alto riesgo de incendios forestales. Se ruega cumplir la normativa en vigor y las prohibiciones establecidas. Están prohibidas todo tipo de quemas, encender fuego en espacios abiertos, zonas recreativas y zonas habilitadas para ello. No está permitido el uso de material pirotécnico, ni maquinaria y vehículos en zona forestal.

No se adentre en zona forestal, evite ponerse en riesgo tanto a usted como al dispositivo que está actuando en la emergencia.