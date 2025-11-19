POLÍTICA

Gaspar Llamazares quiere un acuerdo a largo plazo con el PP

IU no votará a favor del presupuesto 2026 en el pleno del viernes

ondacero.es

Oviedo |

Gaspar Llamazares quiere un acuerdo a largo plazo con el PP
Gaspar Llamazares quiere un acuerdo a largo plazo con el PP | ondacero.es

Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo plantea acuerdos duraderos con el PP que trasciendan este mandato. El acuerdo de La Malatería entre el Ayuntamiento y el Principado de Asturias es un ejemplo de diálogo fructífero entre partidos y administraciones en un camino que, indican IU, deja "al margen a la ultraderecha".

En un balance de mandato y previsiones de lo que queda, este grupo municipal quiere poner el acento en un plan de vivienda, un nuevo modelo de servicios sociales, abandonar la “timidez” cultural y aumentar la frecuencia de buses en ciertas líneas en consenso con los vecinos. Con esos objetivos, el portavoz Gaspar Llamazares quiere acuerdos de largo plazo, que "trasciendan este mandato".

Client Challenge

En el pleno del viernes para la aprobación inicial de los presupuestos de 2026, Izquierda Unida Oviedo no va a votar a favor aunque Llamazares sí ve que hay dinero tanto para el Calatrava como para La Vega, cuyo grupo de trabajo se constituirá en poco más de un mes. Eso sí, están en contra rotundamente del aparcamiento del Campillín y del actual proyecto de renovación de la plaza de la Escandalera.

Client Challenge
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer