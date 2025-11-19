Gaspar Llamazares quiere un acuerdo a largo plazo con el PP

Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo plantea acuerdos duraderos con el PP que trasciendan este mandato. El acuerdo de La Malatería entre el Ayuntamiento y el Principado de Asturias es un ejemplo de diálogo fructífero entre partidos y administraciones en un camino que, indican IU, deja "al margen a la ultraderecha".

En un balance de mandato y previsiones de lo que queda, este grupo municipal quiere poner el acento en un plan de vivienda, un nuevo modelo de servicios sociales, abandonar la “timidez” cultural y aumentar la frecuencia de buses en ciertas líneas en consenso con los vecinos. Con esos objetivos, el portavoz Gaspar Llamazares quiere acuerdos de largo plazo, que "trasciendan este mandato".

En el pleno del viernes para la aprobación inicial de los presupuestos de 2026, Izquierda Unida Oviedo no va a votar a favor aunque Llamazares sí ve que hay dinero tanto para el Calatrava como para La Vega, cuyo grupo de trabajo se constituirá en poco más de un mes. Eso sí, están en contra rotundamente del aparcamiento del Campillín y del actual proyecto de renovación de la plaza de la Escandalera.

