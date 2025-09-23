PREMIO LUZ VERDE

Ganadería e Ingeniería Gerardo

Las empresas Ganadería e Ingeniería Gerardo, se han convertido en referentes de cómo la tradición y la innovación pueden unirse para proteger el medio ambiente

ondacero.es

Asturias |

Ganadería Gerardo destaca por su modelo de producción respetuoso con los ecosistemas locales, implementando prácticas de bienestar animal y aprovechamiento eficiente de los recursos naturales. Es una empresa familiar comprometida con la cría de animales, en especial la raza carranza, y donde la prioridad es la sostenibilidad ambiental y el bienestar animal con un enfoque centrado en minimizar el impacto ambiental, apoyar la economía local y fomentar el consumo de kilómetro cero.

Por su parte, Ingeniería Gerardo impulsa proyectos de eficiencia energética y soluciones tecnológicas que reducen el impacto ambiental en distintos sectores.

Esta doble candidatura refleja una visión compartida: demostrar que el desarrollo económico puede ir de la mano con el cuidado del entorno. Un ejemplo de inspirador compromiso, innovación y respeto por la tierra que las hace firmes candidatas al Premio Luz Verde 2025 de Onda Cero, en su segunda edición. Compromiso sólido y modelo de crecimiento respetuoso y sostenible

