Las fundaciones del oso, contra los parques eólicos

El presidente de la Fundación Oso Pardo, Guillermo Palomero, y el presidente de la Fundación Oso de Asturias, Nicanor Fernández, han mostrado este lunes su oposición "frontal" a la instalación de parques eólicos en espacios naturales protegidos.

En unas declaraciones a los medios tras presentar la guía didáctica y el decálogo 'Turismo responsable en territorios oseros', Nicanor Fernández ha señalado que en los espacios naturales de biodiversidad no se pueden instalar este tipo de infraestructuras. "Hay que buscar lugares en los que la eólica tenga espacio, y en Asturias puede tenerlo, pero no puede ser en un lugar de acusado valor ambiental", ha agregado.

En la misma línea, Guillermo Palomero ha asegurado que su Fundación velará para que en ningún área de la Red Natura 2000 o lugares de alto valor en biodiversidad, se instalen parques eólicos o fotovoltáicos. "Seremos muy rigurosos tratando de impedir que en estas áreas existan estas instalaciones", ha remarcado.

Preguntado por los últimos hallazgos de osos jóvenes muertos, ha señalado que su auge --cinco en los últimos días-- no responde a un crecimiento demográfico "explosivo", ya que las poblaciones oseras "no funcionan así". Palomero ha explicado que "siempre" han muerto osos jóvenes y ha negado que exista "alguna mano negra detrás". No obstante, ha indicado que se esperará a las necropsias de los ejemplares para determinar las causas.

Sobre el acercamiento de los osos a las áreas habitadas, ha restado importancia a este evento, ya que "siempre" se han acercado. El problema, ha agregado, puede llegar cuando los osos jóvenes se acostumbran a acudir a los entornos urbanos a por comida, al ser más fácil de obtener.

Aunque por ahora "son pocos casos", ha apuntado a la necesidad de actuar con esos ejemplares para disuadirlos de acercarse tanto a las poblaciones habitadas. "Deben ser inmediatamente tratados, porque generan una muy razonable alarma social", ha dicho, más aún en épocas como la estival cuando la población de los pueblos aumenta. En este sentido ha indicado que los guardas rurales ya están actuando con medidas disuasorias.

DEFENSA