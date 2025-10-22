El Flow Food de La Calabaza es un proyecto pionero en Asturias que aúna lo mejor que sus propietarios saben hacer. Seleccionan los mejores productos ecológicos y sostenibles disponibles en su mercado bio y los transforman, a través de la cocina, para que los clientes disfruten en su Café&Restaurante. Toda su cadena de valor está comprometida con al sostenibilidad y el medio ambiente, desde sus proveedores hasta su personal, y comparten una ética común que se transmite y aprecia en sus elaboraciones. Son 100% orgánicos y 100% reales. Flow Food es una espacio para desconectar, para disfrutar de la tranquilidad de saberse en un lugar en el que no debemos preocuparnos ni de la calidad de lo que estamos comiendo ni del impacto que con ello estamos generando, ellos lo hacen por nosotros con productos 100% ecológicos certificados. Entre los productos que ofrecen está el Nutribowl, una comida nutricionalmente completa en un bowl que consiguen combinando de manera equilibrada un montón de verduras y hortalizas frescas de temporada, carbohidratos complejos, grasas saludables y la proteína de origen animal o vegetal que cada cliente elija. Y además, los viernes y los sábados proponen una alternativa a los desayunos convencionales, un desayuno basado en ingredientes orgánicos, pan de masa madre, cereales integrales, frutas frescas de temporada, bol de acaí y demás alternativas ecológicas. Su cocina se basa en la filosofía Plant-Based, un estilo de vida que da a las verduras y hortalizas frescas la importancia protagonista que merecen, liberándolas del ese papel secundario al que se han visto relegadas durante años en la gastronomía. Comida real con el añadido de que todos los ingredientes son 100% orgánicos procedentes de la tienda ecológica contigua, La Calabaza.