ACCIDENTE

Un fallecido en siniestro de tráfico en Grado

Tuvo que ser excarcelado

ondacero.es

Oviedo |

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. EFE/Mariscal
Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. | Agencia EFE

Un varón ha fallecido en un accidente de tráfico en la Nacional 634, a la altura del punto kilométrico 428, en la localidad de Anzo, en Grado. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 4:22 horas de la mañana. En la llamada, realizada desde el Centro de Control de Sestiello, se indicó que un vigilante se había encontrado un turismo accidentado con una persona en su interior. De inmediato se movilizó a tres efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en Grado que se trasladaron con el furgón multisocorro y el vehículo primera salida.

Los bomberos procedieron a excarcelar al ocupante del vehículo accidentado. Por su parte, el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) activó al médico y la ambulancia de soporte vital básico de Grado y la UVI Móvil de Oviedo, pero el varón resultó fallecido. Los efectivos de bomberos finalizaron la intervención y retiraron de regreso al parque a las 5:08 horas.

Client Challenge

La sala del 112 del SEPA informó, además de al SAMU, a la Guardia Civil.

Client Challenge
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer