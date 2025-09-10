FADE de un cuello de botella en la distribución eléctrica en Asturias

Aviso de FADE

Un día después de que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia avisase de la saturación del 83,4% de la red de distribución eléctrica española y dejar Asturias fuera del riesgo de colapso, la Federación Asturiana de Empresarios tercia para advertir de la saturación de la red eléctrica en el área central de Asturias: Oviedo, Gijón, Avilés y Langreo. En un comunicado, FADE subraya que la falta del anillo eléctrico central es genera un cuello de botella crítico para la industria y la atracción de nuevas inversiones. Los últimos mapas de capacidad publicados por la CNMC y las distribuidoras sitúan a Asturias como la comunidad con menor saturación global de nudos. Sin embargo, este dato es engañoso, ya que no distingue entre los nudos periféricos y los del eje central. En esta zona, donde se concentra el 70% de la actividad económica de la región, todos los nudos de 132 kV (aptos para la gran industria) están colapsados en su práctica totalidad. En cambio, la capacidad sobrante del Principado se localiza en puntos periféricos como Narcea (154 MW), Grandas (100 MW, con limitaciones), Salas y Tineo (35 MW cada uno) o Valdés (30 MW). También en la red de 50 kV se registran pequeños márgenes en Avilés (8 MW), Gijón (6 MW) u Oviedo (5 MW), pero que son insuficientes para cubrir la demanda de la gran industria.

María Calvo, presidenta de FADE, ha señalado: “El corazón industrial de Asturias está bloqueado energéticamente. Sin capacidad de red, no se pueden electrificar procesos ni atraer nuevos proyectos estratégicos en hidrógeno, almacenamiento o digitalización.” FADE considera imprescindible acelerar la construcción del anillo central de 400 kV, previsto en la planificación 2021–2026, que contempla la nueva subestación de Gozón y la conversión a 400 kV de la línea Soto–Tabiella. Esta infraestructura permitirá aprovechar la potencia sobrante en las alas y reforzar la seguridad del suministro eléctrico en toda la región. La patronal insiste en que la obra debe ejecutarse de forma inmediata y acompañarse de medidas transitorias como almacenamiento

Informe de la CNMC

La mayor parte de la red eléctrica del país está saturada y requiere inversiones masivas para permitir que miles de empresas puedan enchufarse al sistema eléctrico. El 83´4% de la infraestructura está ya colapsada, lo que impide conectar la nueva demanda eléctrica y resta oportunidades de negocio en España, donde nuestros precios de la electricidad son más competitivos, según el informe de la CNMC

La patronal eléctrica AELEC lleva advirtiéndolo desde hace meses, se necesita una planificación estricta para evitar los cuellos de botella y un nuevo marco retributivo que atraiga proyectos estratégicos. Solo el año pasado se rechazaron casi la mitad de las demandas de conexión, bloqueando hasta 60 mil millones de euros de potencial inversión no ejecutada. Esta saturación afecta sobre todo a los centros de datos, que centra la mayor parte de las solicitudes junto a la gran industria.