FADE alerta del perjuicio de la alerta "desmedida" por los incendios forestales de agosto en Asturias

Turismo y alerta de incendios

La Mesa de Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios, FADE, ha hecho este viernes balance de los datos de la campaña de verano destacando el buen comportamiento del sector, sobre todo en lo que al turismo rural se refiere que "remonta en la región".

No obstante, la patronal de los diferentes sectores turísticos han alertado de las principales problemáticas que han afectado al sector en este período como la falta de personal, la organización de eventos y festivales, el impacto de las autocaravanas, así como la gestión de las alertas por incendios de este verano.

En este sentido, el presidente de Incatur, Javier Alonso por su parte ha puesto el acento en los problemas causados por los incendios, más bien por la "desmedida comunicación" y "alarma generada" con los avisos de emergencia lanzados por el Gobierno del Principado que generaron cancelaciones masivas en agosto y ausencia de reservas para septiembre. "La comunicación que se realizó fue desmedida y no se concretó", dijo Alonso, que si bien considera este sistema de alertas una buena herramienta, también cree que es necesario mejorarla de cara al futuro de tal manera que se ofrazca una información "clara, concisa y responsable". Y es que cree que tal y como se emitió la alerta la gente podría pensar que "toda Asturias estaba quemando".

Respecto a los eventos y festivales, considera la patronal que los mismos "deterioran la imagen del modelo turísticos de Asturias como Paraíso Natural". Así lo ha indicado la vicepresidenta de Campings de Asturias, Yolanda Alzu, que ha manifestado que "si bien no están en contra de que se celebren eventos y festivales" si creen que los mismos deberían llevarse a cabo contando con el sector turismo y en fechas que no sean las de temporada alta y máxima afluencia de gente a la región para evitar esas masificaciones como la ocurrida el 15 de agosto. "Estamos hablando de festivales y eventos que en determinados lugares producen masificación de gente y turismo que ocasiona problemas con los propios vecinos de esos pueblos. Todo ello conlleva un deterioro de la imagen de Asturias Paraiso Natural. Debemos buscar un equilibrio y cuidar un turismo familiar de tranquilidad que viene a conocer y disfrutar de Asturias, que no se nos escape ese modelo de turismo", dijo Alzu. En este sentido l coordinador de la Mesa de Turismo de FADE, presidente de Ataya y Cluster Asturas, Julio Bobes, ha puesto como ejemplo eventos como la Oviedo Cup que "llenan los hoteles fuera de la temporada alta". "Lo que estamos intentando transmitir desde la mesa es a los pequeños ayuntamientos que son los que intentan organizar esas cosas que busquen intentar hacerlo fuera de la temporada alta que nos va a ayudar a todo", dijo.

VUT

"El problema de la vivienda de uso vacacional está afectando a todos los negocios del sector turístico que no se encuentran alojamientos para los traajadores que vienen a trabajar a Asturias sobre todo zona centro y oriente. Esta cuestión se está convirtiendo en un problema muy grave, se replica el mismo problema de Canarias, Baleares o Costa del Sol", dijo. Por último, la mesa del sector se ha referido a otro de los problemas que ya han puesto de manifiesto en años anteriores y que es la falta de espacios y áreas para el turismo de autocaravanas, cada vez con mayor auge en la región.

Turismo rural

El presidente de ARCA, Jaime García, ha indicado que el sector del turismo rural "ya pasó lo peor" y ha indicado que ya se están notando los efectos de los bonos turísticos puestos en marcha por el Principado en las reservas de otoño. "Ahora tenemos una oportunidad con los bonos turísticos, con el Congreso de Turismo Rural en el Parador en Cangas de Onís, son medidas que ayudan a este remonte que si se está notando", dijo.