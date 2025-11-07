Especial Más de Uno Asturias desde la feria Biocultura

Biocultura es la feria que se celebra en IFEMA Madrid y en la que Asturias está presente. El Consejo de la Producción Agraria Ecológica COPAE, Campoastur y Onda Cero Asturias colaboramos para destacar la variedad y calidad de productos que llegan al mercado con lo mejor del campo y la mar de Asturias. Cervezas, verduras, frutas, legumbres, dulces y mucho más forman parte de este pujante sector de la producción del sector primario asturiano y que va ganando consumidores que aprecian los métodos de cultivo y elaboración además de lo que más nos importa: el sabor y el aroma de productos que son claves para mejorar nuestra alimentación.