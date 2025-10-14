Entrevista con Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa

Se aproximan los premios Princesa de Asturias cuya ceremonia de entrega será el viernes 24. La ceremonia con presencia de la familia real al completo vendrá precedida por las más de 150 actividades protagonizadas por los galardonados. Los primeros llegan este domingo 19. Son el escritor Eduardo Mendoza, la fotógrafa Gabriela Iturbide, la genetista Mary Claire King y Antonio Saborit, director del Museo Antropológico de México. Todos los premiados estarán. Eso sí, queda por saber cuándo vendrá la tenista Serena Williams, explica la directora de la Fundación Teresa Sanjurjo.

En entrevista en Onda Cero, Sanjurjo señala que los premiados se convierten en “referencias” importantes en tiempos de polarización.