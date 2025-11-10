Entrevista a la artista Mónica Cofiño, comisaria de Artes Escénicas

Mónica Cofiño es un referente de amplia trayectoria en la creación y producción artística. Licenciada en clásico-español por el Conservatorio Profesional de Danza de Madrid, ha colaborado con videocreadores como Fium, DeNooijer, Surasi Kusolwong, y trabaja como intérprete para artistas como Marcelï Antunéz o Cuco Suárez. Además, cofundó el colectivo Las Bailarinas Parabólicas y el proyecto La Pecera Elástica. En la actualidad, desarrolla el Laboratorio de La Xata la Rifa, donde investiga formas de representación y cuestiona la mirada del espectador.

En la entrevista, nos cuenta cuáles son los puntos fuertes y sobre todo el potencial creador de Oviedo, y por ende Asturias, para apuntalar esta área cultural en la aspiración ovetense a ser Capital Europea de la Cultura 2031