Los empresarios asturianos aprecian la política de conectividad aérea del Principado

El Principado de Asturias dispone de hasta 13 millones para atraer aerolíneas en la propuesta de vuelos internacionales. Están los destinos habituales de Londres, París, Lisboa o Milán pero también algunas novedades: Oporto, la recuperación de Dublín o la elección por parte del ofertante de un vuelo a Florencia, Bolonia o Venecia, ciudad ésta última que sí tiene vuelo. Desaparece la propuesta de Dusseldorf y plantea Roma y Bruselas, destinos que desaparecerían con el abandono de Ryanair en abril. Las adjudicatarias deben mantener estas conexiones en temporada de verano hasta el 31 de marzo de 2028. La idea es ampliar hacia mercados emergentes, indica el consejero de Movilidad Alejandro Calvo. Esta misma mañana hemos conocido que el Aeropuerto de Asturias registra más de 1.740.000 pasajeros hasta octubre, un 2,8% más.

El vicepresidente de Otea Fernando Corral aprecia la estrategia consensuada con el sector que da trabajo a 47.000 personas y supone el 9,7% del PIB asturiano, según la federación nacional Exceltur. Precisamente, esta entidad acaba de publicar un estudio de lo que el turismo permite recaudar en impuestos: 180 millones para el Principado y 53 para los ayuntamientos, a lo que hay que sumar lo que llega a la administración estatal. Corral cree que el turismo genera consumo y financiación para los servicios públicos.

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo Carlos Paniceres ve bien la oferta. Cree que Volotea podría reemplazar a Ryanair y también espera que su entrada en la ruta Asturias-Madrid abarate precios.

En el Partido Popular echan de menos una estrategia estable y más coordinación con el Ministerio de Transportes. El senador Pablo González ha pedido la comparecencia de Óscar Puente para que explique el plan de inversiones en aeropuertos como el de Asturias y el por qué de su reacción de subida de tasas de Aena que han llevado a empresas como Ryanair a cortar ciertas rutas. González lamenta que el Principado carezca de una estrategia a largo plazo y que la comisión de seguimiento sobre el aeropuerto de Santiago del Monte lleve mucho tiempo sin reunirse.