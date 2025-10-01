UN CAFÉ CON ALBA VÁZQUEZ

Edu Galán: "Me gustaría tener salud hasta el final de mi vida para seguir siendo autónomo"

El escritor asturiano debatirá sobre los crímenes más sangrientos, en el Teatro Filarmónica, junto al director Álex de la Iglesia

Oviedo |

Hoy comparto café con un escritor, guionista, humorista y psicólogo, de origen asturiano. Colaborador de diferentes medios y programas, Edu Galán también es conocido por ser el cofundador de la revista satírica Mongolia, en 2012.

Además, en 2016, produjo con David Trueba y Fran Nixon el documental Salir de casa, del director madrileño. También ha ejercido como profesor, en concreto, del curso de extensión universitaria de la Universidad de Oviedo Hazles reír.

En el marco de la Noche Blanca de Oviedo, este viernes compartirá, en el Teatro Filarmónica, un recorrido muy particular con el director Álex de la Iglesia: el de sus asesinatos favoritos de la historia del cine.

