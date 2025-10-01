Edu Galán: "Me gustaría tener salud hasta el final de mi vida para seguir siendo autónomo"

Hoy comparto café con un escritor, guionista, humorista y psicólogo, de origen asturiano. Colaborador de diferentes medios y programas, Edu Galán también es conocido por ser el cofundador de la revista satírica Mongolia, en 2012.

Además, en 2016, produjo con David Trueba y Fran Nixon el documental Salir de casa, del director madrileño. También ha ejercido como profesor, en concreto, del curso de extensión universitaria de la Universidad de Oviedo Hazles reír.

En el marco de la Noche Blanca de Oviedo, este viernes compartirá, en el Teatro Filarmónica, un recorrido muy particular con el director Álex de la Iglesia: el de sus asesinatos favoritos de la historia del cine.